Social, Erdogan abbandona WhatsApp e passa a Telegram e Bip

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan abbandona Whatsapp e passa a Telegram e Bip, piattaforma di messaggistica locale sviluppata dalla compagnia telefonica Turkcell, controllata dal Fondo Sovrano di Ankara, in mano allo stesso Erdogan. Lo ha annunciato il presidente turco sul proprio account Twitter.

L'ufficio per le comunicazioni della presidenza turca aveva già reso noto che non avrebbe più utilizzato Whatsapp per informare i giornalisti accreditati nel Paese. Il tutto dopo che l'Antitrust di Ankara aveva annunciato un'indagine a carico di WhatsApp per fare chiarezza sull'utilizzo dei dati sensibili degli utenti e sulla diffusione all'estero di questi ultimi.

L'hashtag #WhatsAppSiliyoruz (cancelliamo WhatsApp) continua a essere il top trend su Twitter da giorni, dopo che il governo turco ha lanciato un appello ai propri cittadini ad abbandonare la nota piattaforma di messaggistica, in seguito alle nuove regole relative utilizzo dei dati, invitando a utilizzare Bip. Rimangono tuttavia perplessità sull'utilizzo dei dati da parte di Bip e, di conseguenza, del governo turco.