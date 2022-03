Stoltenberg in scadenza. La Nato rischia di entrare in guerra senza una guida

Guerra Russia Ucraina, la poltrona della Nato all'Italia ma...

La guerra in Ucraina continua senza sosta, e dopo i recenti attacchi della Russia ai confini con la Polonia, rischia di diventare un conflitto mondiale. La Nato si sta preparando per ogni eventualità, ma all'interno dell'Alleanza Atlantica è sorto - si legge su Repubblica - un problema non da poco. L'attuale segretario generale, il norvegese Jens Stoltenberg è in scadenza e dovrà essere sostituito entro giugno. Ma è possibile farlo mentre è in corso nel cuore dell’Europa uno dei conflitti più drammatici degli ultimi decenni? La domanda da qualche giorno circola nella sede dell’Alleanza a Bruxelles. Nel summit della prossima settimana, quello con tutti i capi di Stato e di governo a partire dallo statunitense Biden, ci sarà quindi anche l’ipotesi di concedere una proroga al suo mandato.

Si sta verificando - prosegue Repubblica - se è concretamente possibile estendere il mandato del rappresentante norvegese e fino a quando. Il discorso ruota sul programma stabilito fino a qualche settimana fa: indicare il nuovo segretario generale in occasione del Consiglio Atlantico del prossimo giugno a Madrid. Quella poltrona, in via informale, era stata promessa all'Italia, ma con la guerra in corso i piani rischiano di essere stravolti. Cambiare segretario durante una guerra mondiale sarebbe un rischio troppo grande. Se ne parlerà nel vertice straordinario convocato per settimana prossima.

