Strage nel supermercato di Buffalo, Biden:"Il suprematismo bianco è un veleno"

"In America non c'è posto per il terrorismo domestico", parola di Biden

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, ha commentato con durezza lo sconvolgente massacro di Buffalo: "Il suprematismo bianco è un veleno, insieme dobbiamo fermarlo. E' un'ideologia che scatena odio, ma il male non trionferà. Un mese fa Dallas, ora Buffalo, questo terrorismo domestico va fermato. Così come l'odio e l'ideologia che si diffonde attraverso internet. Lo stato di New York è vittima di questo suprematismo, ma noi lo combatteremo perchè non ha posto, qui in America. Siamo tutti figli di Dio, non dobbiamo rimanere nel silenzio, dobbiamo combattere uniti quest'odio".

Cosa è successo a Buffalo: l'ennesima strage suprematista

A Buffalo, negli Usa, sabato 14, si è verificata l'ennesima mattanza con motivi razziali. Il 18enne Payton Gendron ha guidato per ben 24 chilometri per raggiungere il supermercato della città e, una volta entrato, ha aperto il fuoco uccidendo dieci persone e ferendone altre tre. Soprattutto il giovane di Conklin, NY, è uno dei tanti rappresentanti della nuova generazione di suprematisti bianchi, che sono sempre più isolati, online e le loro plateali esecuzioni sono, in gran parte, suggerite dai livestream in cerca di fama e con spargimenti di sangue. Payton Gendron all'inizio della pandemia si è ritrovato nella nota bacheca di messaggi di 4chan, per sfogliare meme ironici e infografiche che diffondono l'idea che la razza bianca si stia estinguendo. Ben presto, il giovane, si è trovato nelle frange ancora più sinistre del web, scorrendo siti estremisti e neonazisti che spacciavano teorie del complotto e razzismo anti-neri.

La molla potrebbe essere scattata nella testa del ragazzo quando ha individuato la GIF di un uomo che sparava con un fucile in un corridoio buio e poi ha rintracciato un live streaming sull'uccisione di 51 persone, nel 2019, in due moschee in Nuova Zelanda.

