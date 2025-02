Alta tensione Cina-Taiwan, nuove esercitazioni militari intorno all'isola. Così Taipei rischia di diventare una "polveriera"

Cina-Taiwan, tensione alle stelle: Pechino non ha gradito la decisione di Taipei

Complice l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, la Cina sta mettendo sempre più pressione su Taiwan e il governo di Taipei ha deciso di aumentare le spese militari, proprio per prepararsi al peggio, un possibile attacco da parte di Pechino. Ma naturalmente la notizia non è passata inosservata a Xi Jinping e la risposta del Dragone è stata durissima. "Che si tratti del 3% o anche del 10% del Pil, l'aumento della spesa militare non proteggerà Taiwan che, al contrario, si trasformerà in una "polveriera". Questo è quanto ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo cinese, commentando oggi in un briefing l'annuncio del presidente taiwanese William Lai di aumentare il "budget della difesa" dell'isola a oltre il 3% del Pil. "Le autorità del Partito democratico progressista (la forza politica di Lai, ndr) aderiscono con ostinazione alla loro posizione separatista sull'indipendenza di Taiwan", ha aggiunto Zhu nel resoconto dei media statali di Pechino.

E Taiwan fa sapere che la Cina ha messo in volo 32 aerei attorno all'isola e ha annunciato "esercitazioni a fuoco vivo" in un'area a circa 40 miglia nautiche (74 chilometri) a sud di Taipei, esercitazioni condannate e definite "pericolose". Taiwan ha quindi mobilitato forze marittime, aeree e terrestri per "monitorare, allertare e rispondere in modo appropriato", dice il ministero della Difesa. Pechino definisce "manipolazione politica" le accuse delle autorità taiwanesi che martedì hanno riferito di aver colto in flagrante il cargo 'Hongtai' di proprietà cinese nella rottura del cavo sottomarino n.3 per le tlc di collegamento da Taiwan a Penghu.

"Ogni anno nel mondo si verifica circa un centinaio di incidenti di danneggiamenti di cavi in fibra ottica sottomarini", parte di "comuni" episodi avvenuti in mare, ha commentato Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale. La nave, insieme all'equipaggio di 8 marinai cinesi, è stata abbordata e scortata nel porto di Tainan per le indagini.