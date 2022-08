Taiwan per la Cina come l’Ucraina per la Russia: tutto pronto per l’invasione

Taiwan, la Cina ha simulato attacchi contro l'isola

La Cina ha simulato attacchi contro Taiwan, nel terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala intorno all'isola. E' quanto afferma il ministero della Difesa di Taipei, affermando che sono stati rilevati oggi diversi caccia e navi dell'Esercito popolare di liberazione "intorno allo Stretto", con alcuni che "hanno attraversato la linea mediana" in una azione di "possibile attacco simulato". Le forze armate della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, hanno utilizzato, si legge in una nota, "trasmissioni di allerta, aerei, navi militari di pattuglia e sistemi missilistici terrestri in risposta a questa situazione". Taiwan per la Cina come l’Ucraina per la Russia. E' questo quello che viene da pensare se si guarda allo scorso 24 febbario quando Mosca, con delle manovre di preparazione al confine con l'Ucraina, ha invaso il Paese.

Taiwan: trovato morto funzionario a vertici produzione missili

Il vice capo dell'unita' di ricerca e sviluppo del ministero della Difesa di Taiwan, Ou Yang Li-hsing, e' stato trovato morto questa mattina in una stanza d'albergo nel Sud di Taiwan, secondo l'agenzia ufficiale taiwanese Central News Agency (Cna). Cinquantasette anni, Ou Yang lavorava al National Chung-Shan Institute of Science and Technology appartenente all'esercito. Le autorita', secondo i media locali, stanno indagando sulle cause e le circostanze della morte. Ou Yang era in viaggio d'affari nella contea meridionale di Pingtung, ha riferito la Cna, aggiungendo che il funzionario aveva assunto l'incarico di supervisionare vari progetti di produzione missilistica, all'inizio di quest'anno. Il National Chung-Shan Institute of Science and Technology sta lavorando sul raddoppio della capacita' di produzione annuale di missili per contrastare la crescente minaccia militare della Cina.

Trump attacca Pelosi, la visita a Taiwan un assist a Pechino

Donald Trump ha criticato Nancy Pelosi per la sua visita a Taiwan, con toni sprezzanti e sarcastici nei confronti della speaker della Camera. "Che ci faceva a Taiwan?", ha chiesto provocatoriamente l'ex presidente americano ai suoi sostenitori durante un raduno in Wisconsin. "Era il sogno della Cina, ha dato alla Cina una scusa" per provocare un'escalation, ha aggiunto Trump.