Trump e la pornostar, soldi in cambio del silenzio. Nuovi guai in tribunale

Donald Trump, si riapre il sexy-gate. Le nuove testimonianze

Nuovi guai per Donald Trump, si riapre un caso giudiziario spinoso per l'ex presidente Usa, che rischia di compromettere definitivamente il suo tentativo di ricandidarsi per la Casa Bianca nel 2024. La posizione di Donald Trump nello scandalo sul pagamento in nero per mettere a tacere le rivelazioni della pornostar Stormy Daniels, si fa più rovente. La procura distrettuale di Manhattan ha deciso di selezionare un nuovo grand jury, un passo che viene fatto solo in presenza di prove concrete emerse durante un'inchiesta. Come riferisce il New York Times, la procura di Manhattan ha iniziato a presentare al grand jury le prove contro Trump.

Nei prossimi giorni prenderanno il via le deposizioni dei testimoni: tra questi un ruolo chiave lo avrà David Pecker, ex editore di The National Enquirer, il tabloid che ha contribuito a mediare l’accordo con la pornostar affinché non rivelasse la sua relazione con Trump. Secondo l’accusa nell’ottobre del 2016, a un mese dunque dal voto che porterà Trump alla Casa Bianca, Pecker aveva ricevuto una richiesta di denaro dal legale dell’attrice hard Stormy Daniels. L’obiettivo era ovvio: pagare il silenzio sulla relazione avuta tra la stessa e Trump nel 2006, quando il futuro presidente degli Stati Uniti era già sposato con Melania.