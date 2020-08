Trump: "Vaccino anti Covid nel 2020". Twitter gli blocca account per fake news

"Stiamo facendo importanti progressi per quanto riguarda lo sviluppo di un vaccino" contro il coronavirus. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante una conferenza stampa a Washington. "Penso che avremo il vaccino prima della fine dell'anno, forse molto prima della fine dell'anno", ha affermato ancora Trump. "E' importante anche il distanziamento sociale", ha detto ancora il capo della Casa Bianca, "ed è importante isolarsi da gruppi a rischio per combattere questo virus così terribile", nei confronti dei quali gli Usa stanno però ottenendo "grandissimi successi".

Usa: Twitter ha bloccato l'account della campagna di Trump

Twitter ha annunciato di aver "temporaneamente bloccato" l'account ufficiale della campagna elettorale di Donald Trump a causa di un tweet che conterrebbe "disinformazioni" sul Covid-19. Si tratta di un messaggio in cui si ribadiva un'affermazione dello stesso presidente secondo il quale i bambini sarebbero "quasi immuni" al coronavirus. Questo tweet "viola le nostre regole sulla disinformazione sul Covid-19", ha detto all'Afp un portavoce della societa' con base a San Francisco, aggiungendo che "al titolare dell'account e' richiesto di rimuovere il tweet" per poter tornare a twittare nuovamente. Precedentemente era stata Facebook a rimuovere il post con il video dell'intervista in cui Trump faceva la stessa affermazione sui "bambini quasi immuni".