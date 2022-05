Ucraina, clamoroso Zelensky: ha lasciato Kiev per la prima volta

Guerra Russia Ucraina, Zelensky lascia Kiev e va a Kharkiv

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visitato le truppe ucraine nella regione di Kharkiv, bombardata anche oggi dai russi. E' la prima volta che il presidente lascia Kiev dal 24 febbraio, giorno di inizio dell'invasione russa.

Guerra Russia Ucraina, a Mariupol i "russi buttano cadaveri ucraini nel supermercato"

A Mariupol, i russi stanno accumulando cadaveri di ucraini uccisi in un supermercato: lo afferma su Telegram Petro Andriushenko, consigliere del sindaco, citato da Ukrinform. "Nei locali del Schyryi Kum supermarket sul viale Svobody, i russi hanno creato una discarica di corpi dei caduti ucraini riemersi dalle tombe quando hanno cercato di aggiustare le condotte d'acqua e anche cadaveri esumati. Li stanno accumulando come se fossero immondizia", scrive Andriushenko, postando anche una foto diffusa dal canale Telegram 'Mariupol Now', a testimonianza di quanto descrive.

Guerra Russia Ucraina, Ue: sanzioni a Russia, nel pomeriggio riunione dei 27 ambasciatori degli stati membri

La riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper) e' stata convocata per oggi, nel primo pomeriggio. Si tratta dell'ultimo incontro degli sherpa prima del vertice europeo straordinario che si terra' lunedi' e martedi'. E sul tavolo della riunione ci sara' la bozza delle conclusioni del Consiglio europeo e il dossier del sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. Al momento, nel testo delle conclusioni non c'e' alcun riferimento alle sanzioni e all'embargo al petrolio e, formalmente, il tema non e' inserito negli ordini del giorno del summit dei leader. Ma l'Ue in queste ultime ore ha accelerato per trovare un compromesso che preveda l'esenzione dell'oleodotto Druzhba dall'embargo al petrolio, che porta greggio innanzitutto all'Ungheria.

