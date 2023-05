Ucraina, colpita una clinica medica a Dnipro: oltre 30 feriti e due morti

Ucraina, bombe su una clinica a Dnipro: morti e feriti. Ma anche in Russia c'è stato un attacco con droni ucraini

Continuano i raid russi sull'Ucraina, con Kiev che risponde con nuove incursioni in territorio russo. Almeno quattro esplosioni sono state udite stanotte nell'oblast ucraino sudorientale di Dnepropetrovsk e in particolare nella capitale regionale Dnipro, secondo funzionari ucraini. L'allarme antiaereo è stato attivato in queste ore nella regione e in altri 10 oblast ucraini, compreso quello di Kiev. A livello diplomatico si registra una leggera apertura da Kiev, in vista dei colloqui di pace da tenersi a luglio, mentre Mosca accoglie positivamente l'iniziativa di Papa Francesco.

Kiev: "Colpita struttura medica a Dnipro, ci sono vittime"

Diverse esplosioni sono state segnalate la scorsa notte in Ucraina, compresa la capitale, con l'amministrazione militare di Kiev che ha riferito come le difese aeree ucraine siano al lavoro sulla città e sull'oblast circostante. “I terroristi russi hanno colpito una struttura medica a Dnipro, ci sono vittime”. Lo ha annunciato questa mattina il capo dell’ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak su Telegram. Al momento, il bilancio delle vittime è di due morti e 30 feriti, tra cui due bambini. In un nuovo aggiornamento sull'attacco, il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Andriy Lysak, ha poi aggiunto: "Un quartiere residenziale. Una struttura medica, una clinica veterinaria e palazzi intorno. Ora tutto qui è in frantumi", ha affermato. "Tutto è intriso di fumo, lacrime e dolore umano. Non perdoneremo la feccia! Mai! Possano bruciare all'inferno proprio come oggi "bruciava" Dnipro", ha concluso.