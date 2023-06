Agenti ucraini scagliano droni in Russia. Distrutta una diga vicino a Kherson

L'Ucraina accusa la Russia di aver distrutto la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, a sud del Paese, sul fiume Dnepr, a 60 chilometri dalla città di Kherson. Il Comando meridionale delle Forze armate ucraine ha denunciato la distruzione dell'infrastruttura e ha fatto sapere che sta indagando sull'entità del danno, oltre che sulla velocità e sulla quantità d'acqua che interesserebbe le probabili aree di inondazione.

Lo riferisce l'agenzia ucraina Unian nel pubblicare un filmato che mostra i gravi danni subiti dalla diga, che mettono la valle del Dnepr a rischio di gravi inondazioni. Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione statale regionale di Kherson, ha già annunciato l'evacuazione dei residenti della riva destra del Dnepr. Non è possibile evacuare la popolazione della riva sinistra che è occupata.

"La Russia ha distrutto la diga di Kakhovka infliggendo probabilmente il più grande disastro tecnologico europeo degli ultimi decenni e mettendo a rischio migliaia di civili. Questo è un atroce crimine di guerra. L'unico modo per fermare la Russia, il più grande terrorista del 21° secolo, è cacciarla dall'Ucraina". Così ha scritto in un post il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Ukraine's Southern Operational Command reported early on June 6 that Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant.



"The scale of the destruction, the speed and volumes of water, and the likely areas of inundation are being clarified," the military said on their… pic.twitter.com/xIAEivrOTq