Ucraina, diga distrutta: inondazioni. "Zelensky a testa in giù come il Duce"

Medvedev: "Zelensky sarà appeso come il Duce in piazzale Loreto"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky farà la fine del "Duce e la sua cricca fascista, appesi per i piedi in piazzale Loreto a Milano". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un post sui social. Medvedev ha definito Zelensky "tossicodipendente" che sarà, secondo lui, "appeso con i suoi scagnozzi" per "tradimento della Repubblica di Ucraina e della causa Bandera". Secondo Medvedev "la delusione dei (suoi) padroni può costare a Zelensky e compagni non solo posti, ma la vita stessa".

Per questo, secondo l'ex presidente russo Medvedev "il regime di Kiev ha solo una via d'uscita: andare fino in fondo, mandando a morte migliaia di mobilitati. Ma in questo caso non dobbiamo sottovalutare il nemico. Il nemico e il mondo occidentale che lo sostiene sono pronti a tutto pur di cancellare il nostro Paese (la Russia, ndr) dalla faccia della terra". Secondo Medvedev "dobbiamo fermare il nemico e poi lanciare un'offensiva. L'obiettivo oggi non è solo liberare le nostre terre e proteggere la nostra gente" ma "il completo rovesciamento del regime nazista di Kiev".

L'inondazione colpisce anche la regione di Mykolaiv

Le inondazioni provocate dall'esplosione della diga di Kakhovka, nel Kherson, hanno danneggiato i vicini ponti della regione meridionale di Mykolaiv. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città di Snihurivka Ivan Kukhta citato dalla Cnn. Kukhta ha reso noto che un ponte nel villaggio di Yelyzavetivka è stato distrutto e un altro nel villaggio di Halahanivka è stato "completamente sommerso dall'acqua". E ha aggiunto che le autorità stanno evacuando i residenti dalle abitazioni a Snihurivka.

Secondo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, nell'esplosione della diga in Ucraina ci sono probabilmente "numerosi morti".

