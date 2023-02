Ucraina, ecco chi è Maria Zacharova: la portavoce russa vicina a Putin

Guerra Ucraina, ecco chi è Maria Zacharova. Il ritratto

Da un anno a questa parte, nonostante gli orrori della guerra in Ucraina, abbiamo imparato a conoscere anche una figura ironica ed intelligente, Maria Zacharova, la portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a cui gestisce sapientemente la comunicazione. Nata a Mosca il 24 dicembre del 1975, proviene da una famiglia di diplomatici e dal 2015 è portavoce del ministro, un po’ la sua ombra.

Ha trascorso molto tempo a Pechino con la sua famiglia di origine e si è laureata in sinologia presso l’Università di Mosca con una tesi particolarmente complessa. È entrata poi nel Ministero degli Esteri russo come giornalista e dal 2011 al 2015 è stata Vice direttrice all’Informazione di quel Ministero. Nel 2016 la BBC l’aveva posta nella lista delle 100 donne più influenti del mondo mentre ora i britannici devono aver cambiato idea perché il loro ministro della Difesa, Ben Wallace l’ha definita “pazza come Putin”, mostrandosi un incredibile sessista e machista, come lei stessa ha fatto notare.