Ucraina, ex consigliere di Putin: "Nave Moskva colpita da missile Nato". VIDEO

Ucraina, Markov: "Sul Moskva missile fornito dalla Nato"

Sergei Markov, commentatore politico russo già consigliere del presidente Vladimir Putin, ha detto alla Bbc che l'incrociatore Moskva è stato affondato perché colpito da un missile Nato arrivato in Ucraina a gennaio scorso. Nel corso di una intervista, Markov ha detto che la perdita del Moskva, malgrado sia uno smacco per la Marina russa, è comprensibile perché la Russia sta combattendo non solo contro l'Ucraina, ma contro una "coalizione" di grandi stati, fra cui gli Usa.

La versione del Ministero della Difesa russo parla di un incidente sviluppatosi a bordo del Moskva, laddove sia Kiev sia le intelligence occidentali affermano che l'affondamento è stato conseguenza dell'attacco di un missile anti-nave.



#RussiaUkraineWar: #Putin, tanto per alzare il livello del conflitto e per giustificarsi verso il suo popolo, dice che è stato un missile fornito dalla #Nato ad affondare la #Moskva



Sarà anche, l'importante è che l'incrociatore sia affondato.#PutinWarCriminal pic.twitter.com/kqv79k99bk — lanf64 (@lanf64) April 18, 2022

Leggi anche: