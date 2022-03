Russia in piazza contro la guerra. Proteste, record di arresti: 3.500

Solo a Mosca sono state arrestate 1.700 persone



Sono 3.500 le persone arrestate domenica in Russia per aver manifestato contro la guerra in Ucraina. Lo ha reso noto il ministero degli Interni russo citato dall'agenzia di stampa Interfax. Solo a Mosca sono state arrestate 1.700 persone, sulle 2.500 che hanno preso parte alla protesta. A San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin, sono invece state arrestate 750 persone, su un totale di 1.500 che hanno manifestato.



Nel resto del Paese hanno manifestato altre 1.200 persone e sono 1.061 quelle che sono state arrestate. Il ministero degli Interni spiega che le persone arrestate sono state portate nei commissariati di polizia, dove ''si sta decidendo se assicurarli alla giustizia'' o meno. Secondo il sito Internet per i diritti umani Ovd-Info, sono 10.946 le persone che sono state detenute durante le proteste contro la guerra in tutta la Russia da quando Mosca ha iniziato la sua invasione dell'Ucraina.

