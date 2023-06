Ucraina, il cardinale Zuppi in missione a Kiev. Nucleare, dialogo Usa-Mosca

Ucraina, entra nel vivo la missione di pace del Vaticano: il cardinale Zuppi a Kiev

Prende forma la "missione di pace" del Vaticano. Oggi, infatti, il cardinale Matteo Maria Zuppi è a Kiev. Lo ha anunciato la Santa Sede, spiegando che nei giorni del 5 e del 6 giugno, Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), compirà una visita nella capitale ucraina come inviato "speciale" di Papa Francesco.

"Si tratta - spiega il Vaticano - di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni".

Mosca: "Respinta offensiva ucraina: uccisi 250 soldati"

Il Cremlino, intanto, fa sapere di aver "respinto un'offensiva su larga scala" delle forze ucraine a Donetsk, annessa a Mosca, mentre i combattimenti si intensificavano lungo il confine. Il ministero della Difesa afferma che le forze russe hanno ucciso la notte scorsa più di 250 soldati ucraini durante l'offensiva dell'esercito di Kiev nella regione. Sono stati coinvolti - ha precisato - un totale di sei battaglioni meccanizzati e due di carri armati ucraini.

Inoltre, sempre secondo il ministero della Difesa russo, Kiev da mesi prepara una "grande controffensiva", con l'intento di riprendere i territori persi dall'inizio dell'"operazione militare" nel febbraio 2022. L'esercito russo ha anche affermato di aver respinto un "gruppo di sabotaggio di terroristi ucraini" che cercava di attraversare il confine vicino al villaggio di Novaya Tavolzhanka, nella regione di Belgorod.