Ucraina, missile con la scritta "per bambini" fa almeno 30 morti e 100 feriti

Ucraina: missili su stazione Kramatorsk, almeno 30 morti

E' di oltre 30 morti e più di 100 feriti il bilancio dell'attacco missilistico che ha colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk, nella regione del Donetsk. Due razzi sono caduti su uno scalo attraverso il quale migliaia di persone vengono evacuate da diversi giorni nel resto del Paese per sfuggire ai sempre piu' violenti combattimenti nel Donbass, il cui controllo completo e' ora il maggiore obiettivo di Mosca.

Il cronista di France Presse sul posto ha riferito di aver visto i corpi di almeno 20 persone in sacchi per cadaveri e ha affermato che centinaia di persone erano assiepate nella stazione nella speranza di riuscire a lasciare la citta', minacciata da una grande offensiva russa.

Sul missile che si e' abbattuto sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk si legge la scritta, in russo, "per i bambini". Lo denuncia la televisione ucraina Ukraine 24 su Telegram, pubblicando un video in cui vede il missile, parzialmente distrutto, con la scritta bianca in cirillico. E' impossibile al momento stabilire chi abbia scritto la frase sul razzo.

Zelensky: "Strage di Kramatorsk è una malvagita senza limiti"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato di "malvagita' senza limiti" a proposito dell'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, che avrebbe causato almeno 35 morti. "Stanno distruggendo in modo cinico la popolazione civile", ha dichiarato Zelensky in un comunicato apparso sui media sociali, "questa e' una malvagita' che non ha limiti. E, se non viene punita, non si fermera'".

Borrell: "Attacco Kramatorsk è un tentativo di chiudere le vie di fuga"

"Condanno fermamente l'attacco indiscriminato di questa mattina contro una stazione ferroviaria a Kramatorsk da parte della Russia, che ha ucciso decine di persone e ha lasciato molti altri feriti". Questo il commento su Twitter dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Questo e' l'ennesimo tentativo di chiudere le vie di fuga per coloro che fuggono da questa guerra ingiustificata e causano sofferenze umane", ha aggiunto.

Ucraina, separatisti: "La strage di Kramatorsk è una provocazione di Kiev"

Eduard Basurin, portavoce militare dei separatisti filorussi del Donetsk, ha affermato, riporta Tass, che l'attacco missilistico sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk e' stato una "provocazione ucraina". Basurin ha riferito di un bilancio di 30 morti, vicino a quello comunicato dalle fonti ucraine.

"Tutte le dichiarazioni dei rappresentanti del regime nazionalista a Kiev secondo cui la Russia ha effettuato un attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk sono una provocazione e non corrispondono alla verita'", ha affermato, da parte sua, il ministero della Difesa russo, sostenendo che solo le "forze armate ucraine" utilizzano il missile "Tochka-U" che sarebbe stato usato durante l'attacco.

Mosca nega di aver lanciato missili su Kramatorsk

L'esercito russo ha negato qualsiasi lancio di missili sulla stazione di Kramatorsk nell'Ucraina orientale, denunciando come "provocazione" delle forze di Kiev l'attacco che avrebbe ucciso almeno 35 persone. "Tutte le dichiarazioni dei rappresentanti del regime nazionalista a Kiev secondo cui la Russia ha effettuato un attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk sono una provocazione e non corrispondono alla verita'", ha affermato il ministero della Difesa di Mosca, sostenendo inoltre che solo le "forze armate ucraine" utilizzano questo tipo di missile "Tochka-U".



