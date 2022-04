Ucraina, morto il comandante dell'incrociatore Moskva a bordo della nave

Il comandante dell'incrociatore Moskva, Anton Kuprin, è morto durante l'esplosione e l'incendio a bordo della nave prima che affondasse. Lo rende noto il consigliere del ministro degli Affari interni ucraino, Gerashchenko, citato da Nexta, il media dell’opposizione biellorussa che trasmette dalla Polonia. Il capitano Anton Kuprin diede l'ordine di bombardare l'Isola dei Serpenti il primo giorno di guerra.

Anche il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha commentato la vicenda dell'incrociatore missilistico russo con un tweet sprezzante, in cui ha proposto di utilizzare la nave affondata come sito di immersione. "L'ammiraglia della Russia è ora un luogo degno per le immersioni nel Mar Nero. Visiterò sicuramente il luogo dell'incidente dopo la nostra vittoria in guerra. A proposito, ho già 300 immersioni subacquee prenotate". Intanto Vladimir Putin non sembra avere intenzione di tenere riunioni sull'argomento. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax.

A "flagship" russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI