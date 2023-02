Ucraina, pace possibile: per Crimea e Donbass vale la soluzione "Hong Kong"

Guerra Russia-Ucraina, la pace non è così impossibile

Come salvare capra e cavoli. Questo detto molto popolare riconosce che di fronte ad un problema che prospetta magari più di una soluzione si possa intravedere un modus operandi per salvaguardare due interessi che paiono inconciliabili. Ora, questo modo di dire potrebbe benissimo essere applicato alla guerra Ucraino-Russa che sta scompaginando non solo le due Nazioni in questione, ma il mondo intero.

Da una parte troviamo la Russia che invade senza motivazione l'Ucraina (dopo essersi presa la Crimea con il beneplacito del precedente governo filo-russo) ed oggi vorrebbe uscire da questo impasse senza perdere la faccia. Dall'altra abbiamo un popolo che combatte per non soccombere alle mire espansionistiche della Russia. Come uscire da questo ginepraio? Forse una soluzione ci potrebbe essere e vorrei proporla con tutta la modestia che posso esprimere non essendo io un diplomatico o un autorizzato a portare avanti trattative, però cerco di esprimerlo con un po' di buon senso. Ecco la mia idea che forse tanto originale non è.

Guerra Russia-Ucraina, per la Crimea e il Donbass la pace passa attraverso... Hong Kong

Avete presente Hong Kong? Il 1 luglio 1997 la sovranità è passata dalla Gran Bretagna alla Cina dopo un “affitto” di 99 anni. Domanda: potrebbe essere questa una soluzione? Al di là del numero degli anni di affitto potremmo pensare che così la Russia avrebbe il “controllo” della Crimea e del Donbass per un certo tempo e contemporaneamente l'Ucraina potrebbe essere libera di esercitare la propria sovranità. Questa semplice proposta dovrebbe anche contenere la ricostruzione da parte di entrambi i contendenti di tutti i territori e delle città, che come abbiamo visto dai filmati, hanno subito notevoli danni. Purtroppo le vite umane non sarà possibile restituirle, ma con questa “possibilità” si potrebbero risparmiare molti altri dolori alle popolazioni. Ulteriori dettagli si potranno presentare ad un eventuale tavolo di pace da chi è autorizzato a farlo.

Sono sempre stato ottimista nella mia vita, anche nei momenti più difficili, per questo mi sono inventato il paradosso: NON ESISTONO PROBLEMI SENZA SOLUZIONI – NON ESISTONO SOLUZIONI SENZA PROBLEMI. Mater artium necessitas – la necessità è madre delle arti, e in senso traslato “in caso di necessità si riescono a fare cose inaspettate”.