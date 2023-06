Ucraina, partita la controffensiva di Kiev. Catastrofe al crollo della diga

Guerra Russia-Ucraina, Kiev conferma: "È iniziata la controffensiva"

"La tanto attesa controffensiva dell'esercito ucraino contro le forze di occupazione russe è iniziata, aprendo una fase della guerra volta a ripristinare la sovranità territoriale dell'Ucraina e a mantenere il sostegno occidentale nella guerra". Lo scrive il Washington Post citando quattro fonti militari ucraine secondo cui le truppe di Kiev hanno intensificato i loro attacchi in prima linea nel sud-est del Paese. Due funzionari ucraini, tra cui una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky, hanno confermato ad Abc News che è in corso una fase attiva della controffensiva ucraina.

Guerra Russia-Ucraina, a rischio la centrale nucleare di Zaporizhzhia

Il bacino della diga di Kakhovka non può più fornire acqua sufficiente per raffreddare i reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha riferito l'operatore della diga distrutta in un attacco nel sud dell'Ucraina. L'amministratore delegato di Ukrhydroenergo, Igor Syrota, ha affermato che il livello dell'acqua è "al di sotto del punto critico di 12,7 metri", il che significa che non può più rifornire "i bacini della centrale nucleare di Zaporizhzhia per raffreddare l'impianto".

"In Ucraina la distruzione della DIGA di Kakhovka ha causato enormi devastazioni e sofferenze umane, provocando gravi inondazioni, lo sfollamento di intere comunità e notevoli danni alle infrastrutture e all'ambiente. L'OMS si è mossa immediatamente per sostenere le autorità e gli operatori sanitari per attuare e rafforzare le misure preventive delle malattie trasmesse dall'acqua" come colera, tifo, dissenteria, epatite e "per migliorare la sorveglianza delle malattie". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa oggi pomeriggio a Ginevra. "L'impatto sull'approvvigionamento idrico, sui sistemi igienico-sanitari e sui servizi sanitari pubblici della regione non può essere sottovalutato", è l'appello di Tedros. "Il nostro team è sul campo, rivedendo continuamente le esigenze sanitarie per supportare le persone colpite". Nei prossimi giorni, ha annunciato Tedros, "l'OMS consegnerà forniture aggiuntive per rafforzare l'accesso ai servizi sanitari".