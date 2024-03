Ucraina, Putin: "La riunificazione è inevitabile". La Svezia entra nella Nato

Putin: "Sono sicuro che prima o poi la riunificazione di russi e ucraini avverrà, è inevitabile"

"Quella parte di società nei Paesi che sostiene Putin non capisce pienamente cosa sia la guerra, non lo sente sulla propria pelle. Vorrei chiederle: se ieri a Odessa quando c'è stato l'attacco col missile balistico ci fosse stato non il premier greco ma la premier italiana? Se ci fosse stata Giorgia Meloni, cosa avrebbe detto il vostro popolo?". Lo ha detto Volodymyr Zelensky intervistato a 'Cinque Minuti' in onda questa sera su Rai1.

"Questa parte della società italiana che non sostiene l'Ucraina e sostiene Putin sarebbe rimasta indifferente? Io non credo", ha aggiunto.

Volodymyr Zelensky è "molto grato" a Giorgia Meloni e all'Italia per il sostegno all'Ucraina, ma per contrastare l'aggressione russa serve l'aiuto di tutto l'Occidente, ha sostenuto il presidente ucraino in una intervista realizzata da Bruno Vespa per Cinque Minuti e Porta a Porta.

"Prima di tutto ringrazio molto Giorgia Meloni, abbiamo un rapporto molto forte, sia umano che economico, i nostri Paesi hanno un rapporto ottimo e molto stabile, c'è sostegno molto concreto e umanitario e anche sul nostro futuro europeo: ne sono molto contento e grato, sono grato al popolo italiano che sostiene molto Giorgia Meloni e l'Ucraina", ha affermato Zelensky.

Putin: "La riunificazione di russi e ucraini è inevitabile"

"Sono sicuro che prima o poi la riunificazione di russi e ucraini, almeno a livello spirituale, avverrà e questo è inevitabile". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, rivolgendosi alla platea di giovani riuniti a Sochi per il Festival Mondiale della Gioventù secondo il resoconto pubblicato dalla Tass.

Per tale riunificazione, è necessario sradicare ciò che interferisce con questo, "e le manifestazioni più disgustose del nazionalismo interferiscono con questo. Questo e' un veleno che avvelena la vita di molti popoli, anche oggi in Ucraina", ha aggiunto Putin. Lo stesso Donbass si è rivolto alla Russia e si aspettava protezione, "non da qualche parte a migliaia di chilometri dai suoi confini nazionali, ma proprio accanto a se', sotto il suo naso. La gente si e' rivolta a noi e aspettava questo aiuto", ha concluso.

La Svezia entra nella Nato

"E' ufficiale: la Svezia è ora il 32esimo membro della Nato e prende il posto che le spetta al nostro tavolo". Lo comunica su X il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

"L'adesione della Svezia rende la Nato più forte, la Svezia più sicura e l'intera Alleanza più sicura. Non vedo l'ora di issare la loro bandiera lunedì al quartier generale della Nato", aggiunge.