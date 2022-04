Russia: operazione potrebbe finire presto. Razzi sulla stazione ferroviaria

Ucraina: Cremlino, operazione speciale potrebbe finire presto

Gli obiettivi dell'operazione speciale russa in Ucraina saranno raggiunti sia militarmente che nel quadro del processo negoziale e l'operazione speciale potrebbe essere completata "nel prossimo futuro", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "L'operazione continua, stiamo raggiungendo gli obiettivi. Si sta svolgendo un lavoro sostanziale sia militarmente, in termini di avanzamento dell'operazione, sia attraverso il negoziatori che sono in fase di trattativa con le controparti ucraine".

Guerra Russia-Ucraina, razzi sulla stazione ferroviaria: "Almeno 39 morti"

Attacco aereo sulla stazione di Barvinkove, la ferrovia utilizzata per evacuare gli abitanti di Sloviansk e Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Il bilancio è di oltre 39 morti, tra cui almeno 4 bambini, e 100 feriti. "Per ogni vita uccisa, la Russia risponderà davanti alla legge", afferma Kiev. Mosca, però, nega il proprio coinvolgimento parlando di "provocazione" degli ucraini. Secondo alcune fonti, i missili dell’attacco sarebbero quelli dati in dotazione dalla Russia ai filorussi in Donbass. Continuano le indagini per verificare i fatti: è giallo per la scritta riportata su razzi stessi ”per i nostri bambini”.

Anche il ministero della Difesa russo si è espresso, dicendo che i frammenti del missile appartengono a un vettore “utilizzato solo dalle forze ucraine”. Intanto, è atteso per oggi a Kiev l’incontro tra Ursula Von der Leyen, Josep Borrel e Volodymyr Zelensky, accompagnato da altri leader ucraini. "La presidente Ursula von der Leyen porterà al presidente Volodymyr Zelensky e a tutti gli ucraini un messaggio di totale solidarietà da parte dell'Unione europea all'Ucraina di fronte all'invasione da parte della Russia”. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer.

Leggi anche: