Ue, Ursula: “A Roma parecchi miliardi.Siamo tutti italiani, soffriamo con voi"

Coronavirus, Von der Leyen: a Italia parecchi miliardi da Ue

"Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L'Italia e' parte dell'Europa, e l'Europa soffre con l'Italia. Nella Ue siamo tutti italiani. La Commissione Ue veicolera' parecchi miliardi di euro all'Italia per aiutare le pmi, il settore sanitario e le persone. Aumenteremo anche la produzione di apparecchi per la ventilazione e di medicinali". Lo afferma la Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, in un messaggio all'Italia.

Coronavirus, Videomessaggio Von der Leyen: siamo tutti italiani

"Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione e ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L'Italia e' parte dell'Europa, e l'Europa soffre con l'Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani": cosi' la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio in italiano.

Coronavirus, von der Leyen: entro fine settimana flessibilita'

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato che entro il fine settimana presentera' le linee guida sulla flessibilita' sulle regole del Patto di Stabilita' e Crescita per fronteggiare l'impatto del Coronavirus. "Faremo pieno uso della flessibilita' che c'e' nel Patto di Stabilita' e Crescita. Presentero' idee prima dell'Eurogruppo di lunedi'. Ci saranno linee guida entro il fine settimana", ha detto von der Leyen. La presidente della Commissione ha assicurato flessibilita' anche sulle regole sugli aiuti di Stato. "Ci assicureremo che gli aiuti di Stato vadano alle imprese che ne hanno bisogno", ha detto von der Leyen.