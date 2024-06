Ungheria, Orban: "Se Meloni e Le Pen si alleano risorge la Destra europea"

Ungheria, Orban: "Guerra in Ucraina? Stiamo giocando col fuoco... "

Viktor Orban tifa per Giorgia Meloni e Marine Le Pen in vista delle prossime elezioni Europee di sabato e domenica. Il primo ministro ungherese considera questa una grande opportunità storica per la destra europea. "Da questo voto - spiega Orban a Il Giornale - mi aspetto soprattutto due cose: rinforzare la democrazia e avere una nuova maggioranza di destra. Questa Commissione europea ha fallito sull'agricoltura, sulla guerra, sull'immigrazione, sull'economia, ora devono lasciare. Rinforzare la democrazia significa eleggere una diversa Commissione da quella attuale che, da quando governo, è stata la peggiore".

"Al tempo stesso - prosegue Orban - serve una rinascita della destra in Europa, abbiamo un'opportunità storica per cambiare la maggioranza. I partiti di destra devono collaborare, siamo nelle mani di due donne (Giorgia Meloni e Marine Le Pen) che devono trovare un accordo". Orban affronta anche il tema della guerra. "Se permetteremo all'Ucraina - prosegue Orban a Il Giornale - con le armi che fornisce anche l'Italia, di colpire in Russia ci saranno conseguenze, con una forte reazione russa e il rischio di un coinvolgimento della Nato che ormai è a un passo". Non è quindi d'accordo con la strategia europea sul conflitto ucraino: "La strategia dell'Ue è fallimentare anche tatticamente, non ci rendiamo conto che stiamo giocando con il fuoco".