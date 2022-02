Usa, la drag queen Sam Brinton al governo. Nuove polemiche su Biden

Sam Brinton, una drag queen al governo degli Usa

Tra le nuove nomine dell'amministrazione Biden c'è anche un drag queen. "A Samuel Brinton, 33 anni, di Perry, Iowa, figlio di missionari battisti che non approvarono la sua omosessualità, Biden ha assegnato il posto di vice assistente segretario allo smaltimento rifiuti e carburante per conto dell’ufficio Energia Nucleare", come riporta Repubblica. "La nuova posizione è occupata da gennaio ma la notizia è circolata soltanto di recente, diventando in poche ore virale".

Doppio Master al Mit e una vasta esperienza in fatto di scorie nucleari, ha annunciato sui suoi profili social di esser stato nominato vicesegretario aggiunto al Dipartimento dell'Energia. Sam ha 34 anni, usa il pronome 'them' (loro) e si autodefinisce un "nuclearnerd". Al suo attivo, oltre alle campagne per la corretta eliminazione delle scorie delle centrali atomiche, ha una storica mobilitazione per i diritti Lbgtqi. Ma destano polemiche, soprattutto tra i più conservatori, le tante foto in abiti femminili, rossetto e tacchi a spillo e quelle che lo ritraggono in atteggiamenti fetish con un partner travestito da cane e tenuto al guinzaglio.

Come spiega Repubblica, "da gruppi conservatori sono arrivate critiche. Terry Schilling, presidente di American Principles Project, ha definito Brinton un “completo degenerato sessuale”.

