Usa, bufera su Biden per il topless della modella trans alla Casa Bianca

Usa, il gay pride alla Casa Bianca e i video col seno di fuori. Polemiche

Joe Biden è finito ancora una volta al centro delle polemiche negli Usa, questa volta la causa è il gay pride organizzato alla Casa Bianca, evento fortemente voluto dal presidente degli Stati Uniti, ma poi la sitauzione è sfuggita di mano. La modella transgender, Rose Montoya, è stata una tra le centinaia di persone invitate e ha avuto l'onore di conoscere il presidente e la first lady. Ma dopo l'incontro esclusivo, la giovane modella si è esibita in uno spogliarello inedito per il palazzo presidenziale di Washington. La 27enne si è sganciata vestito e reggiseno e ha mostrato il seno a tutti. La modella poi ha pubblicato su Instagram un video che la ritrae in topless. "Siamo in topless alla Casa Bianca?!".