Usa e Gb bombardano gli Houthi. Aerei, navi e missili Tomahawk. "Pagherete"

Houthi, Usa e Gb attaccano pesantemente. Colpita anche la capitale dello Yemen

La situazione sul Mar Rosso precipita, gli Usa e la Gran Bretagna con un attacco congiunto senza precedenti hanno bombardato gli Houthi. L'offensiva è stata fortissima e ha coinvolto anche la capitale dello Yemen Sana'a. L’iniziativa militare arriva dopo che i miliziani hanno sfidato l’avvertimento a non proseguire i loro raid nel Mar Rosso. All’attacco partecipano alleati come Olanda, Australia, Canada e Bahrein. Forniscono logistica e intelligence. Per gli attacchi sono stati utilizzati aerei e missili Tomahawk. Il premier britannico Rishi Sunak ha autorizzato gli attacchi dopo una riunione d’emergenza del suo governo. Gli Houthi, vicini all’Iran, controllano gran parte dello Yemen. Di recente hanno incrementato gli attacchi con missili e droni nello stretto strategico di Bab el-Mandeb, che separa la penisola araba dall’Africa. Prendono di mira le navi commerciali che pensano collegate a Israele. Agiscono in solidarietà con la Striscia di Gaza.

Gli Usa avevano creato a dicembre una coalizione per proteggere il traffico marittimo dell’area, in cui passa il 12% del commercio marittimo mondiale. Dopo gli atti di terrorismo alcuni armatori hanno deciso di cambiare le rotte di navigazione, aumentando i costi del trasporto delle merci tra Europa e Asia. Un esponente degli Houthi ha confermato all’agenzia di stampa Reuters i raid, che hanno colpito tutto il paese e la capitale Sana’a, ma anche le città di Saara e Dhamar, oltre al governatorato di Hodeidah. Li hanno definiti "un’aggressione americano-sionista-britannica", aggiungendo: "Pagherete un prezzo pesante per questa aggressione". Un funzionario americano ha detto che per i raid sono state usate anche navi. Secondo alcune testimonianze i raid hanno preso di mira una base militare vicina all’aeroporto della capitale, un sito militare dalle parti di Taiz, una base navale Houthi a Hodeidah e alcuni siti militari del governatorato di Hajjah. Biden: "Difendiamo il commercio internazionale".