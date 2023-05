Gli Usa diventano autarchici: Joe Biden è una copia sbiadita di Donald Trump

Il mese scorso, il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan ha tenuto un discorso in cui ha dichiarato che il "consenso di Washington" a favore delle politiche economiche neoliberiste era ufficialmente morto. Le precedenti amministrazioni statunitensi hanno esaltato il libero scambio, i flussi di capitali aperti e la disciplina fiscale come risposta ai problemi economici sia in patria che all'estero. L'amministrazione del presidente Joe Biden evidentemente non la pensa più così.

Queste politiche, ha affermato Sullivan, si sono dimostrate inadeguate ad affrontare sia la dislocazione e la disuguaglianza causate dalla globalizzazione sia la minaccia che i politici statunitensi vedono da una Cina in ascesa. Di conseguenza, per sostituirli è necessario un nuovo consenso, molto meno radicato nel neoliberismo. Il discorso di Sullivan ha evidenziato quello che è l'approccio dell'amministrazione Biden,nei confronti della globalizzazione e sul ruolo che l’America deve avere sul nuovo ordine mondiale. Gli Usa sembrano ora quasi costretti dalle circostanze e dal cambio paradigmatico del nuovo ordine geopolitico internazionale, a dare molta meno importanza ai mercati e al libero scambio, riabilitando al tempo stesso la politica industriale e il protezionismo.

Come ha spiegato l'anno scorso il massimo funzionario economico di Biden, Brian Deese, l'amministrazione non è disposta ad accettare "che le decisioni individualizzate di coloro che guardano solo ai loro profitti privati ci lasceranno indietro nei settori chiave". Invece, l'amministrazione "si impegnerà in investimenti strategici in quelle aree che costituiranno la spina dorsale della crescita della nostra economia nei prossimi decenni". Finora l'amministrazione ha utilizzato il potere del governo per stimolare gli investimenti in tre settori strategici che a suo avviso non sono adeguatamente serviti dalla finanza privata: infrastrutture, semiconduttori ed energia verde. In questo senso Biden forse nemmeno troppo consapevolmente sta seguendo la politica autarchica, inaugurata da Trump, tanto criticato, dell’America First.