Usa, lo spettro del default terrorizza il mondo: "Possibile dal primo giugno"

Usa, Yellen: "Possibile default dal primo giugno"

Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha ripetuto che per gli Stati Uniti, in mancanza di un accordo sul tetto del debito, "c'è la possibilita' di default dal primo giugno".

In una lettera allo speaker della Camera, il Repubblicano, Kevin McCarthy, Yellen ha scritto che secondo "i nostri ultimi dati il Tesoro probabilmente non sarà in grado di soddisfare tutti gli obblighi del governo se il Congresso non avrà agito per alzare o sospendere il limite del debito entro l'inizio di giugno, e potenzialmente già dal primo giugno".

Wall Street, future in calo. Timori per stallo su tetto del debito

Future in calo a Wall Street nonostante la chiusura degli indici in moderato rialzo ieri. Gli investitori guardano allo stallo sull'innalzamento del tetto del debito degli Stati Uniti dopo lo slittamento - venerdì - dell'incontro tra il presidente Joe Biden e i leader del Congresso, in agenda oggi alla Casa Bianca.

La scorsa settimana Biden ha esortato i deputati repubblicani a muoversi rapidamente per innalzare il limite dei prestiti consentiti al governo rispetto agli attuali 31.400 miliardi di dollari, per non rischiare di trascinare la più grande economia del mondo in recessione.

E ieri il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha ripetuto che per gli Stati Uniti, in mancanza di un accordo sul tetto del debito, "c'è la possibilità di default dal primo giugno". I future del Dow Jones cedono lo 0,23%, quelli del Nasdaq arretrano dello 0,10% e quelli dell'S&P 500 registrano una flessione dello 0,20%.