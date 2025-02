Usa-Russia, il piano per la tregua è marginale: Trump e Putin parlano di soldi

Usa-Russia, la doppia trattativa Trump-Putin: tra sanzioni ritirate e affari

A Riad sono iniziati ufficialmente i colloqui per la tregua in Ucraina, ma non essendoci la parte lesa al tavolo, in realtà il confronto tra Usa e Russia è basato non tanto sul cessate il fuoco a Kiev, cosa che probabilmente sia Trump che Putin danno per scontato, visto che ci guadagnerebbero entrambi, stando alle intenzioni espresse dalle parti: Putin conquisterebbe territori e Trump avrebbe le "terre rare". Ma per Putin - riporta Il Fatto Quotidiano - la vera vittoria non è quella di aver preso quattro regioni ucraine, ma aver riportato l’America alla ragione e al rispetto del leader russo come partner alla pari, mentre all'Europa è destinato un solo possibile ruolo: quello dell'attore non protagonista, nello scenario geopolitico che sta per delinearsi.

Sostanzialmente quindi, mentre gli Alti funzionari di Usa e Russia tratteranno di tregua, in realtà tra Mosca Washington si parlerà di soldi, di aziende di interessi comuni. I due dunque, parlano lo stesso linguaggio. E a farne le spese sarà il solo Zelensky, passato in un attimo da vittima a colpevole per la guerra in Ucraina. Kirill Dimitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, era a Riad e ha partecipato all'incontro. Al termine - riporta Il Corriere della Sera - lui stesso ha spiegato ai media che le due parti avevano discusso di "riprendere i legami economici in aree di interesse comune". L'ipotesi è quella di aprire il mercato russo alle imprese degli Stati Uniti, resta solo da chiarire il nodo delle sanzioni inflitte da Biden alla Russia, ma il legame tra Trump e Putin sembra così solido che si potrebbe ipotizzare anche il ritiro delle sanzioni. Le parti continueranno a parlarsi, ma mentre gli emissari a Riad parleranno di tregua, Putin e Trump parleranno di soldi.