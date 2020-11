Usa, sparatoria a Henderson in Nevada: 4 morti

Quattro persone sono morte e una quinta è rimasta ferita in una sparatoria che ha coinvolto la polizia a Henderson, vicino a Las Vegas, nello stato del Nevada. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Las Vegas Review-Journal, la polizia ha ricevuto una chiamata intorno le 11, ora locale, da residenti di un complesso di appartamenti che riferivano di aver sentito degli spari e visto qualcuno fuggire forse ferito. Una volta giunti sul posto gli agenti e la Swat hanno trovato due vittime raggiunte da colpi di pistola e un 'possibile sospetto' in un'auto vicina. Secondo quanto avrebbe riferito il capitano della polizia di Henderson, Jason Kuzik cinque persone sarebbero coinvolte nella sparatoria, quattro sono morte, compreso il possibile sospetto ucciso dalla polizia. Le condizioni del ferito non sono chiare.