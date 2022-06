Usa, sparatoria in ospedale: 5 morti. Capo della polizia: "Scena catastrofica"

Usa, ennesima strage. Il killer, un uomo armato di fucile e pistola

Dopo appena una settimana dalla terribile strage nella scuola di Uvalde in Texas, dove un 18enne ha ucciso 19 bambini e due insegnanti, gli Stati Uniti devono fare i conti con l'ennesima tragedia. Sparatoria in un ospedale dell'Oklahoma a Tulsa, un uomo si sarebbe introdotto nei reparti armato di fucile e pistola. Il primo bilancio parla di 5 morti e una decina di feriti. La polizia ancora non ha identificato l'assalitore che dopo aver sparato si è ucciso. L'episodio si è verificato intorno alle 17 (ora locale) con l'uomo armato che ha sparato con entrambe le armi al secondo piano del Natalie Building. La polizia non ha identificato nessuna delle vittime. Almeno 10 sarebbero i feriti.

Il presidente americano Joe Biden è stato informato della sparatoria a Tulsa in Oklahoma e sta seguendo la vicenda da vicino. E' quanto riferisce la Casa Bianca. Secondo il capo della Polizia locale, Richard Meulenberg la scena è "catastrofica". Meulenberg ha detto che gli agenti di polizia stavano procedendo piano per piano e stanza per stanza per salvare le persone e assicurarsi che non ci fossero ulteriori minacce all'interno dell'ospedale. Sul posto è presente la squadra per le operazioni speciali del dipartimento di polizia.

