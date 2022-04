Von der Leyen a Bucha: "Distrutta l'umanità". No intesa Ue su stop a petrolio

Guerra Ucraina-Russia, von der Leyen a Bucha: "Distrutta l'umanità". Manca l'intesa Ue sul petrolio

"Era importante iniziare la mia visita a Bucha. Perché a Bucha la nostra umanità è andata in frantumi". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che si trova in visita in Ucraina. "Il mio messaggio al popolo ucraino: i responsabili delle atrocità saranno assicurati alla giustizia. La vostra battaglia è la nostra battaglia. Sono a Kiev oggi per dirvi che l'Europa è dalla vostra parte", aggiunge.

Slitta la discussione sull'embargo al petrolio russo. Il motivo è dovuto alla mancanza di unanimità da parte dei membri dell’Unione. Tale difficoltà era emersa già per il quinto pacchetto di sanzioni, che comprende l'embargo al carbone dalla Russia: alcuni Paesi, Germania in particolare, hanno premuto per una deroga di quattro mesi per i contratti già in essere. In sostanza il carbone comprato oggi da si potrà ancora importare fino ad agosto.

La divisione è sia interna, ai Ventisette, che tra Commissione e Consiglio. Ieri la presidente Ursula von der Leyen e il suo vice, l'Alto rappresentante per la Politica estera, Josep Borrell, avevano detto chiaramente che il dibattito sul greggio sarebbe arrivato lunedì, in occasione della riunione dei ministri degli Esteri. "Un embargo al petrolio richiede l’unanimità tra gli Stati membri e sappiamo tutti quanto ne siamo tutti dipendenti. Quindi è una questione tecnicamente e politicamente complicata. Permettetemi di essere estremamente chiaro su questo", ha ribadito Borrel.

