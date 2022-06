WikiLeaks: via libera Gb a estradizione Assange in Usa

Il ministro dell'Interno britannico, Priti Patel, ha approvato la richiesta di estradizione negli Stati Uniti del fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. Una nota dell'Home Office afferma che il ministro "deve firmare un ordine di estradizione se non ci sono basi che lo vietino", cosa esclusa dai tribunali che hanno affrontato la vicenda. Assange ha 14 giorni per presentare appello.

WikiLeaks: fa ricorso estradizione Assange. "Giornata nera"

WikiLeaks ha denunciato "una giornata nera per la liberta' di stampa" dopo che il ministro dell'Interno britannico ha firmato l'ordine di estradizione in Usa del fondatore dell'organizzazione, Julian Assange. E ha annunciato comunque che presentera' "rapidamente" ricorso contro la decisione. "Giornata nera per la liberta' di stampa e per la democrazia britannica", ha scritto su Twitter.