Zelensky in videocollegamento con Firenze: "Forse è l'ultima volta che..."

Guerra Russia Ucraina, Zelensky: "79 bambini sono morti durante guerra, oggi potrebbe essere ultima volta che ci vediamo"

"Sono felice per voi, e sono felice anche per noi. Ma oggi per noi potrebbe essere l'ultimo momento, come per quei 79 bambini che sono morti e 79 famiglie che sono state distrutte. Che cosa dobbiamo fare per non far aumentare questo numero? E per non far dimenticare che 79 bambini sono morti", così il presidente dell'Ucraina Zelensky in collegamento con la manifestazione per la pace a Firenze. / Comune di Firenze

Ucraina, Zelensky in collegamento con Firenze: "Questa guerra è contro i valori europei"

"Nelle intervista mi chiedono sempre come l'Europa può aiutare l'Ucraina, ma l'Europa deve aiutare se stessa. Perchè questa guerra è contro i valori che ci uniscono", così il Presidente dell'Ucraina Zelensky in collegamento con la manifestazione per la pace a Firenze. / Comune di Firenze

Zelensky: "Città circondate, vogliono distruggerle"

"Le forze armate russe hanno circondato le città ucraine e le vogliono distruggere. Bombardano 24 ore su 24, bombardano le cliniche, le chiese, le piazze, che sono come le vostre", ha spiegato Volodymyr Zelenskyj, presidente dell'Ucraina in collegamento video con la manifestazione di Eurocities a Firenze.

