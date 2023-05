Ex assistente di volo svela i retroscena più disgustosi. Racconto choc

Ex assistente di volo svela i retroscena più disgustosi di ciò che accade a bordo: "Non esistono voli senza puzz di piedi"

Una ex hostess di volo ha aperto le porte della sua precedente vita in un libro che raccoglie le annotazioni del suo diario fatte mentre lavorava per una "compagnia aerea di lusso". "Diary of A Flight Attendant" - questo il titolo del libro di Marika Mikusova - è uno sguardo dietro le quinte di com'è davvero lavorare a 38.000 piedi. Ciò che ne viene fuori, a discapito di ciò che comunemente si pensa, è un racconto quasi horror. “Non esistono voli senza puzza di piedi”, dice l'autrice.

A riportare la vicenda è il tabloid britannico Daily Mail, secondo cui i lettori apprezzano molto conoscere questi “retroscena” e infatti il libro della ex hostess sta andando molto bene. “Una volta - si legge - un passeggero seduto vicino alla cambusa ha allungato i piedi oltre la tenda, l’odore era di formaggio”. Ma il limite al peggio non è ancora vicino. “Un’altra volta su un volo un gruppo di passeggeri turchi, sospettati di aver rubato dei profumi al duty-free e dunque relegati in fondo alla cabina, hanno lasciato dei sacchetti pieni della loro urina”.

La cosa diventa ancora più sconcertante e disgustosa quando Mikusova aggiunge che “spesso non c’è abbastanza tempo per pulire tutto tra un volo e l’altro”. A questo proposito, la ex hostess ricorda un episodio in cui ha visto un addetto alle pulizie pulire la superficie della cambusa "con lo stesso straccio che ha appena usato per pulire il pavimento del gabinetto", e aggiunge: "L'ho visto così tante volte, non sono affatto sorpresa". Insomma, tra passeggeri che cambiano il pannolino al figlio senza andare nell’apposito spazio ma che restano al proprio posto, e altri che usano gli asciugamani caldi non per pulire le mani ma le ascelle o peggio, sarà difficile avere ancora la voglia di prendere un aereo dopo questa lettura.