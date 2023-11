Acqua alcalina, richiamati alcuni integratori alimentari

Integratori alimentari, sono stati richiamati alcuni lotti di acqua alcalina in confezioni da 42 ml di Natural Research

Il Ministero della Salute ha segnalato i richiami da parte del produttore di alcuni integratori alimentari a marchio Viverealcalino e Vitya per un "alto contenuto di idrossido di potassio nei prodotti". Ad essere stati richiamati sono i lotti in commercio dei seguenti integratori per acqua alcalina in confezioni da 42 ml:

AlkaWater integratore alimentare di boro, molibdeno e selenio Viverealcalino

AlkaWater Plus Ionized integratore alimentare di boro, molibdeno, selenio e vitamina C Viverealcalino

AlkaWater Original Formula integratore di boro, molibdeno e selenio Viverealcalino

WaterLife integratore di molibdeno, selenio e vitamina C Vitya

Gli integratori richiamati sono prodotti da Natural Research Snc, nello stabilimento di via Venezia 5 a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il Ministero raccomanda di non consumarli e restituire i prodotti contaminati nel punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto.