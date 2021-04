Alessandro Borghese in live cooking incontra le ricette italiane con Leffe

Obiettivo dell’iniziativa, che prevede una donazione a favore di Banco Alimentare, offrire agli utenti momenti unici in compagnia, in sicurezza, grazie alla preparazione di due piatti della tradizione italiana

Alessandro Borghese torna in live cooking in diretta streaming sul proprio canale Instagram il 2 maggio per l’iniziativa di successo “Raddoppia il gusto! Cucina a fianco di Chef Borghese”, in cui il celebre Chef si cimenterà con le ricette della tradizione italiana accompagnate alle celebre birra Leffe, marchio storico belga.

Per dare un segnale concreto di supporto alle persone in un periodo così difficile, Leffe ha deciso di fare una donazione a favore di Banco Alimentare, che permetterà di raccogliere alimenti e distribuirli ad associazioni caritatevoli, per offrire a coloro che ne hanno più bisogno l’equivalente di 100.000 pasti.

Il progetto di live cooking e la contestuale azione di sostegno all’importante Onlus hanno l’obiettivo di far riscoprire i valori della tradizione italiana, sottolineando il concetto di “stare bene (e sicuri) insieme”, e della generosità, così centrali per Leffe. Inoltre, “Raddoppia il gusto! Cucina a fianco di Chef Borghese”si colloca all’interno della campagna Leffe “Raddoppia il Gusto”, che ha l’obiettivo di valorizzare la ritrovata passione per l’home cooking, che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso e che continueranno a essere protagoniste nel 2021

“Il supporto di Leffe risulta importantissimo in questo momento, - sottolinea Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus - “Grazie al loro impegno riusciremo infatti a portare, attraverso le strutture caritative convenzionate, un aiuto concreto a molte famiglie che versano in situazione di difficoltà. Stiamo purtroppo vivendo un periodo molto complessoed è necessario unire le forze nella generositàper stare accanto a chi ha più bisogno.”

“Siamo molto felici di aver dato vita all’iniziativa “Raddoppia il Gusto – Cucina a fianco di Chef Borghese” e di poter supportare Banco Alimentare, in un percorso valoriale che pone al centro le persone” - afferma Arnaud Hanset, Country Director di AB InBev Italia - “Mai come ora, infatti, risultano fondamentali le piccole gioie, quelle provenienti ad esempio dalle ricette della tradizione italiana (unite per l’occasione a un’ottima birra Leffe). Molto importante è anche il concetto di “stare insieme” in totale sicurezza e questo progetto risponde perfettamente a questa necessità. Inoltre, fin dalle origini la generosità rappresenta per Leffe un elemento imprescindibile:i monaci dell’abbazia di Leffe (Belgio) accoglievano infatti i pellegrini con una bevanda ritemprante: l’omonima birra, appunto. Di conseguenza, in un momento storico come quello attuale, per noi è risultato davvero naturale offrire tutto il nostro sostegno a una delle più importanti Onlus operanti In Italia”