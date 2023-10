Bisfenolo A, cittadini Ue esposti ad alti livelli: rischio per la fertilità

Bisfenolo A, l'Agenzia Ue per l'ambiente conferma che in 11 Paesi i cittadini sono esposti ad alti livelli di questo materiale pericoloso

I cittadini di 11 Paesi dell'Unione Europea (e probabilmente anche di molti altri) sono esposti a quantità elevate di bisfeonolo A (Bpa) rispetto ai limiti sicuri, rivisti ad aprile al ribasso da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Nel 2015 il limite quotidiano era fissato a 4 microgrammi per chilo di peso corporeo (µg/kg pc). Quest'anno invece sono stati abbassati a 0,2 nanogrammi per kg di peso corporeo (ng/kg pc), cioè circa 20mila volte meno rispetto a otto anni fa.

La scelta è dovuta ai numerosi studi recenti che dimostrano come il bisfenolo A può causare diversi problemi di salute e in particolare al sistema immunitario. Si parla anche di effetti negativi sullo sviluppo cognitivo, peso dei bambini alla nascita, fertilità e occhi. Può anche aumentare il rischio di allergie e tumori. Il bisfenolo A si trova nel packaging alimentare e nei contenitori di policarbonato ma anche nelle resine utilizzare per impermeabilizzare le tubature dell'acqua, nella carta termica degli scontrini e altre produzioni industriali.

L'Agenzia europea dell’ambiente tramite l'iniziativa HBM4EU conferma che nelle urine di oltre 2.700 cittadini di Germania, Francia, Repubblica Ceca, Svizzera, Islanda, Croazia, Finlandia, Danimarca, Lussemburgo, Polonia e Portogallo, raccolte tra il 2014 e il 2020, sono stati trovati nel 92% dei casi concentrazioni molto superiorei al limte di 11,5 ng/l. La situazione più grave in Danimarca. La scelta di sostituire il bisfenolo A con quello S o F non sembra avere effetti positivi in quanto le stesse sostanza sembrano portare a problemi sulla salute del tutto simili.

A livello europeo per fermare la diffusione del bisfenolo A è stato introdotto il divieto di utilizzo in biberon e stoviglie per la prima infanzia, oltre che nei giocattoli che possono entrare in contatto con la bocca dei bambini. Diversi Paesi concordano oi sull'abbassare i limiti fino a 10 ppm (parti per milione, cioè lo 0,001% in peso) e di vietare l'impiego per tutti i materiali che entrano in contatto con la pelle e gli alimenti.