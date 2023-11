Spesa e casse automatiche: da Tesco si paga senza scansionare i prodotti

La sperimentazione inizia dal Tesco Fulham Reach Express

L'automazione è il futuro della grande distribuzione come dimostra la nuova tecnologia utilizzata da Tesco, catena di negozi di generi alimentari britannica attiva a livello internazionale, per le casse self service. I clienti, come si legge in una nota stampa dell'azienda, potrenno pagare senza scansionare i singoli prodotti acquistati. La sperimentazione partitrà dal Tesco Fulham Reach Express. Avvicnandosi alla cassa si potrà ritirare un elenco di prodotti che hanno scelto. Dopo il controllo di rito si potrà procedere al pagamento.

"Il nuovo metodo di pagamento senza scansione a Fulham Reach è un'ulteriore opzione per i clienti che desiderano risparmiare tempo alla cassa self-service – si legge nel comunicato stampa - Devono solo posizionarsi davanti alla cassa e premere ‘Inizia’ prima di controllare i propri articoli e pagare con una carta. I colleghi saranno a disposizione per aiutare i clienti in caso di problemi". Non serve aver scaricato l'app Tesco Grocery per usufruire dle servizio.

"Siamo costantemente alla ricerca della formula perfetta per rendere l’esperienza di acquisto il più agevole e conveniente possibile. - spiega Sarah Quiggin, responsabile dell'esperienza cliente del negozio Tesco - Questa sperimentazione delle casse senza scansione aggiungerà un'altra opzione per i clienti di Fulham Reach per risparmiare tempo sulla scansione degli articoli e ridurre le code in negozio. Osserveremo attentamente la reazione dei clienti a questa potenziale nuova opzione che consente la ricevuta automatica dell’elenco dei loro acquisti".