Ciliegie, le prime dalla Spagna arrivano a 100 euro al chilo

Le prime ciliegie arrivate in Italia dalla Spagna arrivano fino a 100 euro al chilo nei mercati all'ingrosso

Nei mercati all'ingrosso italiani stanno arrivando le prime pesche e ciliegie dalla Spagna e i prezzi sono elevatissimi. Come riporta italfruit.net, nell'Ortomercato di Milano le nettarine sono quotate a 6-7 euro al chilo ma per le ciliegie si arriva a 100 euro al chilo. Bisogna comunque dire che si tratta di pochi colli destinati alle boutique della frutta più esclusive in Italia e in Svizzera. Nello specifico, il prodotto viene venduto in scatole di cartone da 200 g al costo di 20 euro al pezzo. Il calibro è piuttosto alto (30 mm di diametro) considerando che la stagione è iniziata da poco. Ovviamente si tratta di una produzione forzata in serra.

Per quanto riguarda le pesche-nettarine, la produzione in Spagna è iniziata con circa 10 giorni di anticipo rispetto all'anno scorso mentre i prezzi sono sostanzialmente identici a quelli del 2023. I grossisti sottolineano che la qualità non è delle migliori mentre la frutta che arriva da Marocco (che costa 4-5 euro al chilo) ha un bouquet migliore.