Cucinare con il pensiero: l'esperimento rivoluzionario - VIDEO

I ricercatori della Stanford University hanno realizzato un sistema chiamato NOIR che permette letteralmente di cucinare con il pensiero

Dagli USA arriva un nuovo sistema per l'interfaccia tra cervello e robot o BRI (brain-robot interface) chiamato NOIR (Neural Signal Operated Intelligent Robots for Everyday Activities) che potrebbe segnare uno spartiacque nel mondo della cucina. Il progetto realizzato da un gruppo di studenti e ricercatori della Stanford Vision and Learning Lab della Stanford University ha mostrato come sia possibile dare comandi a un robot solo utilizzando i segnali cerebrali per realizzare piatti freddi e caldi.

NOIR in un video diventato virale su X (ex Twitter) viene mostrato alle prese con la preparazione del Sukiyaki, un tipico piatto giapponese. La persona collegata al robot non muove nemmeno un muscolo ma è comunque in grado di dare comandi al braccio meccanico, che taglia, prende gli ingredienti e li posiziona nella ciotola. Il robot è anche in grado di imparare e prevedere gli obiettivi dell'uomo, in modo da ridurre lo sforzo necessario alla decodifica per l'operatore.

"Attraverso questa interfaccia, gli esseri umani comunicano ai robot gli oggetti di interesse e le azioni che intendono compiere utilizzando l'elettroencefalogramma (EEG). Il nostro nuovo sistema ha dimostrato di avere successo in una vasta gamma di 20 attività domestiche quotidiane e impegnative, tra cui la cucina, la pulizia, la cura della persona e l'intrattenimento", si legge sul sito ufficiale di NOIR. Questa tecnologia potrebbe diventare di grande aiuto per le persone con mobilità ridotta o nulla.