Dalle cucine stellate a un orto: la seconda vita dello chef Di Romualdo

Lo chef Fabrizio di Romualdo è passato dai grandi eventi a gestire un home restaurant nella campagna di Rieti: "Qui trovo ingredienti che non potrei avere a Roma"

C'è chi sogna di raggiungere la stella Michelin e chi invece desidera allontanarsi dalla mondanità per ritrovare un ambiente più sereno e a misura d'uomo. E' questo il caso di Fabrizio Di Romualdo, chef della Agricola Moderna By FDR. Il cuoco quaratenne è stato allievo di Antonello Colonna e ha lavorato per grandi eventi e ristoranti di primissimo livello. Oggi però preferisce gestire un home restaurant da 10 posti nella campagna di Foglia, sotto Magliano Sabina, nella provincia di Rieti.

"Sinceramente a me non interessa l'aspetto economico in sé. Sono molto più attento alle relazioni con i miei ospiti: è questa la molla che mi ha spinto a stare qui", ha raccontato Di Romualdo in un'intervista a Gamberosso.

Fabrizio di Romualdo: "Qui trovo ingredienti unici, faccio tutto da solo e non mi pento"