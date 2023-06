Lo chef stellato Moreno Cedroni si reinventa ambasciatore per l'ambiente

Il video dello chef Moreno Cedroni contro l’inquinamento dei mari e degli oceani: pesce servito nella plastica

"Buongiorno, Capitano. Mi serve il miglior pescato che ha". Così, nel video pubblicato sulle sue pagine social, l'innovativo chef marchigiano Moreno Cedroni - Tre Stelle Michelin - saluta il pescatore che subito gli porge una serie di bottiglie di plastica sputate dal mare. "Guardi qua che meraviglia", dice il pescatore, senza destare il minimo stupore nello chef. Pochi minuti per raccontare in maniera ironica e al contempo tagliente il problema dell’inquinamento dei mari. Cedroni lo ha fatto il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ma questo è un messaggio valido tutto l’anno, compreso oggi in cui ricorre la Giornata Mondiale degli Oceani.

Lo chef ha bisogno del pesce fresco di giornata perché a pranzo ha un cliente speciale. È l’attore, comico, scrittore e attivista Giobbe Covatta, che lo aspetta al ristorante per un assaggio prelibato. Non sa, però, che ciò che lo chef sta per servirgli è tutt’altro che invitante. Cedroni al ristorante inizia a cucinare per davvero, ma il piatto viene servito all’interno di una bottiglia di plastica anziché sul piatto. "Risotto ai rifiuti di mare" (con tanto di bolle di sapone a rappresentare la schiuma del mare) - "Aria di mare sporco", esclama lo chef a un Covatta evidentemente perplesso. Ad accompagnare il video, una didascalia concisa: "Mare uno è! La terra una è!".

Un messaggio forte, dunque, quello dello chef che ci impone di agire, al più presto, per salvaguardare non solo la bellezza dei mari, ma la sostenibilità stessa della terra e la sopravvivenza della nostra specie.