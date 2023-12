Esselunga sale sul tram per presentare la sua enoteca online

Esselunga ha presentato la sua nuova Enoteca Esselunga con un tram personalizzato per le vie di Milano

Esselunga ha scelto di pubblicizzare la sua offerta Enoteca Esselunga, il negozio online con oltre 1400 etichette (per la maggior parte italiane ma anche 400 francesi) lanciato a novembre, con un tram personalizzato che ha viaggiato per le vie di Milano. "Siamo stati il primo supermercato, la prima gastronomia, la prima enoteca nei negozi fisici, siamo anche i primi a fare una degustazione sul tram", ha detto Roberto Selva, direttore marketing e customer officer di Esselunga. Ai giornalisti a bordo sono sono stati serviti uno Champagne Perrier-Jouët e il Barthenau Vigna San Michele di Hofstätter.

"Esselunga anche grazie alla collaborazione con Luigi Veronelli, padre del racconto enogastronomico, - racconta Daniele Colombo, category manager del vino - è stato il primo attore a valorizzare la viticoltura italiana. Oggi vantiamo 88 enoteche nei nostri store e altre otto nei punti LaEsse dove ci sono sommelier a disposizione della clientela. Ma non ci bastava. E abbiamo voluto dare la possibilità agli appassionati di scegliere il vino da casa attingendo da una selezione che per il 95 per cento dei casi è aggiuntiva rispetto all’assortimento delle nostre enoteche fisiche".

Enoteca Esselunga prevede consegne entro le 24 e le 27 ore in Lombardia ma a Milano sarà possibile avere la propria bottiglia il giorno stesso se l'ordine parte entro le 11. Il prezzo va da 8 a 1.000 euro a bottiglia. La verà novità è però la spedizione in tutta Italia che, come spiega Emanuele Giampieri che ha curato il progetto, permetterà di farsi "conoscere da clienti che non ci conoscono perché non sono nelle aree in cui operiamo".

Le bottiglie, continua Giampieri, "vengono conservate in un magazzino dedicato a Laglio, in provincia di Bergamo, dove c’è una sezione chiusa con temperatura e luce controllate. La filiera è molto corta, lavoriamo direttamente con 350 produttori e ora lavoriamo anche con aziende con le quali prima non potevamo per questione di volume. L’assortimento on line è più flessibile e quindi studieremo come evolverà il gusto e le abitudini di consumo dei nostri clienti".