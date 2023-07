Festival del pollo fritto, a Bari si celebra lo street food più amato al mondo

Il festival del pollo fritto sbarca in Puglia: a Bari si celebra lo street food più amato al mondo

È a Casamassima, in provincia di Bari, che sbarca dal 7 al 9 luglio (dalle 19 alle 23) il primo festival dedicato al pollo fritto all’italiana: Oiza Chicken Beat & Bites. L’evento è organizzato da Oiza Chicken, insegna del pollo fritto pugliese, con la partecipazione di Cibo Academy e il birrificio Birra Nova di Triggianello. Una festa di tre giorni all'insegna di nuggets, chicken donuts (ciambelle di petto di pollo), fingers (straccetti di pollo), sweet chili e hamburger di pollo in ben otto versioni. Una kermesse golosa per scoprire e gustare al meglio una delle specialità fritte più famose al mondo, spesso associata all’immagine delle grandi vaschette ripiene della catena statunitense Kfc.

"Vogliamo far conoscere al grande pubblico il pollo fritto fatto bene" - spiega Antonello Pascazio, fondatore dell’insegna, un locale (con sede a Bari e Casamassima) che fin da subito ha puntato tutto sulla materia prima - "Vogliamo raccontare il nostro prodotto, sfidando la diffidenza di chi ancora non lo conosce. Non si tratta di cibo da fast food. Il pollo fritto è una delle ricette più amate e consumate al mondo". L’occasione ideale per convincere anche i più scettici che qualsiasi pietanza - se fatta a partire da ingredienti buoni - può avere un suo valore.