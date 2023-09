Friggere nell'olio d'oliva è pericoloso. Rischio concreto di avvelenamento

La frittura in olio d'oliva può avere conseguenze dannose sul nostro organismo

Tutti amiamo la frittura, e si dice che ogni cosa diventi più buona, se fritta. Seppur sia noto a tutti che mangiare cibi fritti non sia salutare quanto pranzare con una fresca insalata, bisogna tenere conto di alcune, importanti, accortenze quando si frigge.

Esistono molti falsi miti sulla frittura, uno di questi è che sia più buona (e light) se fatta in olio extra-vergine d'oliva. Questo perchè, mentre il classico olio di semi di girasole o di arachide è tradizionalmente utilizzato per friggere, l'olio extravergine d'oliva è spesso scelto da chi cerca un'opzione più salutare (e lo dicono anche i nutrizionisti). Tuttavia, è importante notare che l'olio extravergine d'oliva potrebbe comportare rischi per la salute se utilizzato in modo errato, e addirittura risultare tossico per noi e per l'ambiente.

L'olio extravergine d'oliva è noto per avere un punto di fumo più basso rispetto ad altri oli da frittura. Il punto di fumo è la temperatura a cui un olio inizia a produrre fumo e a rilasciare sostanze potenzialmente nocive. Quando notate una sorta di fumata bianca durante la frittura, è un segnale che il punto di fumo potrebbe essere stato raggiunto. In tal caso, spegnete immediatamente il fuoco e aprite le finestre per eliminare il fumo tossico.

È sempre importante tener conto dei segnali dati dalla cosidetta "fumata bianca" e stare attenti, perchè finiremmo per avvelenarci. Ciò avviene a causa di una specie di reazione chimica, ovvero del cosiddetto punto di fumo che in termini forse non troppo tecnici, non è altro che lo stadio che avviene con la rottura di legame tra gli acidi grassi e la glicerina. Pertanto si percepisce fin da subito un grande odore e le sostanze emanate sono per l’appunto tossiche e risultare nocive per il nostro organismo.

Dunque quando friggete, o cucinate in generale, ricordate di rimanere concentrati e attenti. Evitate di distogliere l'attenzione su dispositivi come la TV o il telefono, poiché la sicurezza in cucina è di primaria importanza. Quando lavorate con elettrodomestici e il calore del fuoco, siate sempre vigili per garantire la vostra sicurezza e quella dei vostri cari.