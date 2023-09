Il fritto fa bene alla salute, gli esperti ribaltano il pensiero comune

Fritto fa male? Secondo gli esperti non solo non fa ingrassare ma combatte il colesterolo e aiuta il fegato

Ci hanno sempre detto che friggere gli alimenti non sia il miglior metodo di cottura e anzi faccia male alla salute. Se si esagera si possono avere danni al fegato e ingrassare. In realtà secondo quanto riporta Gamberorosso.it, se la frittura viene fatta a regola d'arte è piuttosto leggera e porta altri vantaggi come mantenere le proprietà nutrizionali dell'alimento, un contenuto moderato di calorie, alto potere saziante e anzi aiuta il funzionamento del fegato stimolandone le funzione di depurazione dell'organismo.

Fritto fa ingrassare? La risposta degli esperti

La frittura non farebbe ingrassare in quanto impedisce all'olio di penetrare nell'alimento. L'eccesso poi si può comunque eliminare tamponando con carta assorgente. Si stima che il cibo con la frittura a casa assorba meno del 10% del suo peso in lipidi. Questi da una parte portano calorie dall'altro regolano la produzione di insulina che le trasforma in grassi che si accumulano.

La frittura con pastella fatta di acqua e farina (senza uova) è priva di colesterolo e stimolando la secrezione di bile aiuterebbe l'intestino ad assimiliare i grassi in eccesso nel sangue. Il fritto poi non fa male al fegato in quanto stimola la sua attività di eliminazione delle tossine liposolubili.

Come friggere bene: i consigli

Per una frittura leggera e salutare sarebbe emglio utilizzare l'olio extra vergine di oliva o in alternativa l'olio di semi di arachidi. Detto questo ci sono alcune regole base da seguire:

L'olio affinché non si formi l'acroleina (tossica per l'organismo) non deve essere troppo caldo ma nemmeno troppo freddo perché altrimenti l'alimento assorbirà molto olio. Si consiglia quindi di utilizzare un termometro da cucina

perché altrimenti l'alimento assorbirà molto olio. Si consiglia quindi di utilizzare un termometro da cucina Gli alimenti devono essere immersi completamente o almeno fino a metà

Non bisogna aggiungere troppi alimenti insieme per non abbassare troppo la temperatura dell'olio

per non abbassare troppo la temperatura dell'olio la pastella e gli alimenti devono essere freddi

tagliare il cibo a prezzi permette di friggere più rapidamente e ridurre la presenza di sostanze tossiche

e ridurre la presenza di sostanze tossiche l' alimento deve essere asciutto e si devono eliminare eccessi di farina e pane

e si devono non aggiungere sale nella pastella o panatura ma va aggiunto solo dopo

ma va aggiunto solo dopo dopo la frittura lasciare asciugare per 1-2 minuti su carta paglia

In ogni caso si consiglia di non mangiare fritto più di 1-2 volte a settimana.