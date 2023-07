Gelato artigianale, come capire se è di qualità: 5 trucchi

Gelato artigianale, come capire se è di qualità: 5 consigli

Il gelato artigianale è il protagonista indiscusso delle golosità estive. Dalle tradizionali creme ai gusti alla frutta di stagione, fino alle versioni gourmet sempre più innovative e persino bizzarre: c'è per tutti i palati, impossibile non resistergli. Per essere certi di avere sul cono o nella coppetta un gelato di qualità, ecco i consigli (che pochi conoscono) suggeriti dal Gambero Rosso per riconoscere il migliore, ovvero quello 'davvero' artigianale.

Aspetto

Occhio al colore: se troppo acceso, troppo lucido o troppo opaco è possibile che il gelato sia stato preparato con semi-lavorati. Inoltre non bisogna valutare la consistenza alla vista, perché si cade facilmente in inganno, ma quello che potete osservare è l’altezza del gelato all’interno delle vaschette: non deve superare la linea del freddo (ben visibile nella vetrina).

Analisi olfattiva

Anche se la bassa temperatura rende i profumi meno intensi, questi ci sono e servono a identificare la materia prima che caratterizza il gelato. La sensazione deve essere quella di ingredienti freschi come latte, uova, limone, cacao o frutta.