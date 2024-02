L'italiano Sassicaia è tra i vini più ricercati al mondo (ma non è l'unico)

Il Sassicaia è tra i vini più ricercati al mondo nella classifica di Wine Searcher. Nella top 100 anche altre 8 etichette italiane

Il Sassicaia è tra i migliori vini in tutto il mondo. La conferma arriva dalla sesta posizione ottenuta dall'etichetta nella “Top 100 most searched-for wines and spirits" del sito Wine Searcher, tra i più importanti siti di enologia in Francia. Il Sassicaia, come sottolinea Gambero Rosso, non è l'unica eccellenza italiana in classifica.

Nei primi posti di Wine Searcher si piazzano vini francesi come Bordeaux, Borgogna e Champagne. L'etichetta più ricercata al mondo è il Petrus di Pomerol, seguito dal Chateau Mouton Rothschild e lo champagne Dom Perignon Brut.

Guardando all'Italia, ad essere rappresentata è soprattutto la Toscana con 7 vini su 8 italiani presenti in classifica. In 24esima posizione abbiamo il Tignanello della Antinori, a cui seguono Masseto e Ornellaia del gruppo Frescobaldi (40° e 43°), Solaia della Antinori (57°), Monfortino Riserva di Giacomo Conterno (83°), Flaccianello della Pieve di Fontodi (94°) e il Brunello di Montalcino di Argiano (100°), che si è invece guadagnato la prima posizione nella classifica di Wine Spectator.