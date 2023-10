Inflazione, il piano Coop: 200 prodotti scontati e 1000 a prezzo bloccato

Coop allarga la sua iniziativa anti inflazione al di là del patto siglato con il Governo e sconta 200 prodotti del 10% oltre a bloccare il prezzo di altri 1000

Coop va oltre il Protocollo anti inflazione siglato con il ministero delle Imprese e del Made in Italy e di sua iniziativa ha deciso di ridurre del 10% il prezzo di oltre 200 prodotti che portano il suo marchio e di bloccare il prezzo per 3 mesi di altri 1.000 articoli. L'azienda, come riporta il fatto alimentare, auspica anche l'industria alimentare aderisca all'iniziativa del Governo riducendo i listini, in modo da permettere ai supermercati di ribassando direttamente il prezzo di vendita e allargando i prodotti che rientrano nel piano anti inflazione.

Gli sconti sono partiti domenica 1° ottobre e si concluderanno alla fine di dicembre e riguarderanno pasta, pelati, caffè, uova, latte, formaggio e altri prodotti non alimentari come pannoliny e baby food. Ci sono anche articoli della linea bio e del commercio equo e solidale (Solidal).

"La proposta con la quale aderiamo concretamente al Trimestre Anti-inflazione si somma all’impegno che, come cooperative di consumatori, ci ha sempre contraddistinto per arginare le difficoltà economiche delle famiglie. - ha dichiarato la presidente di Coop Italia, Marca Latini - In prospettiva ci aspettiamo ora abbassamenti di prezzi anche da parte dell’industria che ha aderito con lettere di intenti separate, ma affini, siglate con lo stesso Ministero. Questo ci permetterebbe di riversare questi abbassamenti direttamente sui prezzi di vendita dei prodotti di marca allargando quindi il paniere di beni coinvolto nell’operazione anti-inflazione".